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Занятия в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения

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Пункт сбора
Пункт сбора. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Занятия первой смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление образования города.

"В связи с тем, что во всех школах, колледжах города всю ночь работали пункты приема населения, 23 января 2024 года занятия первой смены в школах и колледжах отменяются. Детские сады будут работать в штатном режиме, посещение детского сада - по желанию родителей", - сообщили у правлении образования.

Сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – 5 баллов.

Вместе с тем, как сообщили в МЧС, землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Между тем сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056913-zanyatiya-v-shkolah-i-kolledzhah-otmenili-v-almaty-posle-zemletryaseniya/

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