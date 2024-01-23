Стали известны подробности землетрясения, которое произошло в Алматы после полуночи, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 января 2024 года в 00 час 09 мин 02 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 15.1.

Магнитуда MPV 6.7.

Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.65° в.д.

Глубина 65 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов, Шымкент 2 балла", - сообщили в ДЧС Алматы.

В ведомстве добавили, что информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.