Главный спасатель Алматы призвал горожан оставаться на улице до особого распоряжения (видео)

Начальник Департамента Алматы по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев обратился к алматинцам в связи с землетрясением в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинский департамент по ЧС представил видеообращение Нурлана Атыгаева, руководителя ведомства. Главный спасатель призвал жителей не поддаваться панике и оставаться на улице до особых распоряжений.

"Просим всех вас соблюдать спокойствие, находиться в безопасных местах, то есть на улице, вдали от зданий, сооружений.

На данный момент сведений о разрушениях зданий, сооружений по городу Алматы в кризисный центр 112 не поступало. Жертв и пострадавших на данный момент нет", - сказал Атыгаев.