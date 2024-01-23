Главный спасатель Алматы призвал горожан оставаться на улице до особого распоряжения (видео)
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Начальник Департамента Алматы по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев обратился к алматинцам в связи с землетрясением в городе, передает корреспондент NUR.KZ.
Алматинский департамент по ЧС представил видеообращение Нурлана Атыгаева, руководителя ведомства. Главный спасатель призвал жителей не поддаваться панике и оставаться на улице до особых распоряжений.
"Просим всех вас соблюдать спокойствие, находиться в безопасных местах, то есть на улице, вдали от зданий, сооружений.
На данный момент сведений о разрушениях зданий, сооружений по городу Алматы в кризисный центр 112 не поступало. Жертв и пострадавших на данный момент нет", - сказал Атыгаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056871-almatintsev-poprosili-vyyti-na-ulitsy-do-osobogo-rasporyazheniya-video/