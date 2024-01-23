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Сильное землетрясение произошло в Алматы

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Вид на город Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение, передает корреспондент NUR.KZ.

После подземных толчков люди стали выбегать на улицу.

"Мой дом трясло минуты четыре", "Все вышли на улицу", - пишут горожане в соцсетях.

Люди вышли на улице после землетрясения в Алматы
Люди вышли на улице после землетрясения в Алматы. Фото: очевидцы/NUR.KZ

"Согласно алгоритма взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения,

Оперативному дежурному Департамента Полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений", - сообщили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056862-almatintsy-pochuvstvovali-zemletryasenie/

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