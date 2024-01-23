Сильное землетрясение произошло в Алматы
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Сегодня после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение, передает корреспондент NUR.KZ.
После подземных толчков люди стали выбегать на улицу.
"Мой дом трясло минуты четыре", "Все вышли на улицу", - пишут горожане в соцсетях.
"Согласно алгоритма взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения,
Оперативному дежурному Департамента Полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений", - сообщили в ДЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056862-almatintsy-pochuvstvovali-zemletryasenie/