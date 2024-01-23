Сильное землетрясение произошло в Алматы

Сегодня после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение, передает корреспондент NUR.KZ.

После подземных толчков люди стали выбегать на улицу.

"Мой дом трясло минуты четыре", "Все вышли на улицу", - пишут горожане в соцсетях.

Люди вышли на улице после землетрясения в Алматы. Фото: очевидцы/NUR.KZ

"Согласно алгоритма взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения,

Оперативному дежурному Департамента Полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений", - сообщили в ДЧС.