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Жители Шымкента покинули свои дома из-за землетрясения

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Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Шымкенте, как и еще в ряде регионов Казахстана, минувшей ночью зафиксировали подземные толчки - жители в страхе покинули свои дома, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС Шымкента, землетрясение было зарегистрировано в 00:09.

Эпицентр землетрясения располагался в 264 км на юго-запад от Алматы на территории границы Казахстана и Кыргызстана.

В Шымкенте ощутимость составила 2 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Агентство Kazinform пишет, что перепуганные подземными толчками жители вышли на улицы в середине ночи. До стабилизации ситуации на улицах было много людей.

"В городе Шымкенте землетрясение достигло 2 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Мы призываем жителей и гостей города не паниковать", — цитирует издание спасателей.

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Сильнее всего землетрясение почувствовали жители Алматы - в южной столице ощутимость составила 5 баллов. Кроме того, само землетрясение длилось как минимум 5 минут.

Из-за землетрясения в Алматы сегодня отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены.

К этому часу известно о 8 пострадавших в результате подземных толчков.

Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056924-zhiteli-shymkenta-pokinuli-svoi-doma-iz-za-zemletryaseniya/

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