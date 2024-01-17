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Гибель 46 шахтеров в Карагандинской области: подозреваемыми проходят 9 должностных лиц

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Сотрудники МЧС на шахте им. Костенко
Сотрудники МЧС на шахте им. Костенко. Фото: t.me/qr_tjm

В Генеральной прокуратуре рассказали о расследовании резонансных дел, в том числе трагедии на шахте имени Костенко - подозреваемыми проходят 9 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК, с прошлого года специальные прокуроры расследуют несколько громких дел, в частности отравление 14 детей-инвалидов в спецучреждении для особенных детей в Караганде и пожар в хостеле в Алматы, в результате которого погибли 13 человек.

Кроме того, завершается расследование взрывов на шахте им. Костенко - в результате ЧП погибли 46 горняков.

"Признаны подозреваемыми и арестованы 9 должностных лиц шахты", - рассказали в надзорном органе.

Напомним, в декабре МЧС опубликовало заявление, в котором указало, что в ходе расследования трагедии на шахте имени Костенко была установлена 100-процентная вина работодателя.

В тот же день в Генпрокуратуре заявили, что были задержаны и водворены в изолятор 7 подозреваемых в необеспечении мер безопасности при добыче угля, что привело к трагедии на шахте.

В начале января глава МЧС Сырым Шарипханов сообщал, что комиссия установила 19 лиц, которые могут быть виновными в трагедии.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября прошлого года.

В результате происшествия погибли 46 горняков – были опубликованы их имена и фотографии. Их детям назначили пособия и выплаты.

По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

В начале декабря 2023 года в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил имя нового инвестора АМТ – им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Позже стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" официально переименовали в QARMET.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055911-gibel-46-shahterov-v-karagandinskoy-oblasti-podozrevaemymi-prohodyat-9-dolzhnostnyh-lits/

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