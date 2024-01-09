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Пожар в хостеле Алматы: возможные причины трагедии назвали в МЧС

Опубликовано:

Хостел в Алматы
Хостел в Алматы. Фото: NUR.KZ

Глава МЧС Сырым Шарипханов на брифинге кабмина озвучил возможные причины пожара в алматинском хостеле. Тогда жертвами возгорания стали 13 человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, известна ли причина пожара в хостеле Алматы, унесшего жизнь 13 человек.

"Это могло быть короткое замыкание в результате нагрева и дальнейшего расплавления блока питания светового устройства.

И вторая возможная причина - малокалорийный очаг пожара, то есть, кто-то бросил окурок или спичку. Вот это - главные причины", - сказал в ответ Сырым Шарипханов.

Пожар в хостеле в Алматы

30 ноября утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.

В акимате города рассказали, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

На ситуацию отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что помощь окажут всем пострадавшим и семьям погибших в хостеле в Алматы.

Позже глава МЧС РК высказался о трагедии. По его словам, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись.

1 декабря стало известно о задержании арендатора хостела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054590-pozhar-v-hostele-almaty-vozmozhnye-prichiny-tragedii-ozvuchili-v-mchs/

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