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Трагедия с 46 погибшими на шахте в Караганде: задержаны семеро подозреваемых

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Шахта
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правоохранители задержали и поместили в изолятор 7 лиц, подозреваемых в необеспечении мер безопасности при добыче угля, что привело к трагедии на шахте, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Ведомство поделилось предварительными результатами расследования аварии на шахте имени Костенко.

В релизе от Генпрокуратуры говорится, что 28 октября 2023 года в подземных горных выработках шахты АО "Арселор Миттал Темиртау" произошла серия взрывов, повлекшая гибель 46-ти и причинение увечья 28-ми шахтерам.

Досудебным расследованием по данному факту занимаются спецпрокуроры Генеральной прокуратуры с участием сотрудников МВД, АПК (Антикор), АФМ (Агентство по финмониторингу) и МЧС.

"Установлено, что взрыв первоначально возник на участке добычи угля лавы №48К3-запад от воспламенения исходящей из нижележащего угольного пласта К2 метановоздушной смеси, источником которого стало механическое искрообразование от работы забойного скребкового конвейера.

Данный взрыв повлек последующую череду взрывов в выработках шахты угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы", – рассказали представители надзорного органа.

В ходе расследования установлено, что при эксплуатации шахты допущены многочисленные нарушения правил промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда, непосредственно связанные с трагическим событием.

На настоящий момент к уголовной ответственности по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ) привлекаются руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве 7 человек, подозреваемые в необеспечении мер безопасности при добыче угля.

Подозреваемых в порядке ст. 128 УПК поместили в изолятор временного содержания Департамента полиции Карагандинской области.

Также при расследовании дадут правовую оценку должностным лицам АМТ и департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области, не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты.

"Расследование продолжается и находится на особом контроле", – заключили в Генпрокуратуре.

Час назад МЧС опубликовало заявление, в котором указало, что в ходе расследования трагедии на шахте была установлена 100%-ная вина работодателя.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия, напомним, произошла 28 октября.

В результате происшествия погибли 46 работников шахты – все их личности уже известны. Детям погибших назначили пособия и выплаты.

На месте трагедии лично побывал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием, и поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с АМТ.

Преобразование АМТ в QARMET

На этой неделе в правительстве сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены. Новым инвестором АМТ стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Лаврентьев возглавляет совет директоров АО "Группа компаний Allur" и является одним из основателей компании AllurAuto.

Позже стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" официально переименовали в QARMET. Возглавил компанию бывший первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050013-tragediya-s-46-pogibshimi-na-shahte-v-karagande-zaderzhany-semero-podozrevaemyh/

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