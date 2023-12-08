"АрселорМиттал Темиртау" официально стал QARMET

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и новый инвестор QARMET провели совещание с трудовым коллективом, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Как сообщает пресс-служба компании, глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и новый инвестор QARMET сегодня уже провели совещание с сотрудниками предприятия.

Кроме того, стало известно, что официальным представителем акционера Qazaqstan Steel Group в QARMET назначен Талгат Темирханов.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Талгат Темирханов родился 29 июня в 1987 году в Карагандинской области.

Он начал свою карьеру в 2008 году с должности главного специалиста технического отдела в АО "АрселорМиталл Темиртау", где на разных должностях проработал до 2013 года.

С 2013 по 2014 год он был директором Департамента охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды ТОО "ХИМ-плюс", дочерняя компания ТОО "Объединенная химическая компания" АО "Самрук-Казына" в Таразе.

С 2014 по 2015 год – главный эксперт Департамента развития угольной промышленности ГУ "Министерство энергетики РК".

С 2015 по 2019 год – директор Департамента экологии и промышленной безопасности ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий".

С 2019 по 2020 год работал управляющим директором и директором Департамента базовых отраслей и экологии НПП РК "Атамекен".

С 2020 по 2022 – заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", член правления.

С 2022 по 2023 год был председателем ОЮЛ "Казахстанская электроэнергетическая Ассоциация".

Напомним, несколько часов назад стало известно, что казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего "АрселорМиттал Темиртау".

Преобразование АМТ в QARMET

Сегодня в правительстве РК сообщили о том, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил сегодня имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" – им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Он является председателем совета директоров АО "Группа компаний Allur" и одним из основателей компании AllurAuto.

Также стало известно о том, что "АрселорМиттал Темиртау" могут вернуть прежнее название - "КарМет".

Между тем глава Минпромышленности рассказал, действительно ли бывшее руководство "АрселорМиталл Темиртау" не хотело уходить, и их просили покинуть кабинеты.

Еще он объяснил, почему переговоры по передаче АМТ новому инвестору завершились с задержкой на семь дней.