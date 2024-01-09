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Трагедия на шахте Костенко: кто может понести ответственность, рассказали в МЧС

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Шахта Костенко
Шахта имени Костенко. Иллюстративное фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Министр по ЧС Сырым Шарипханов сегодня на брифинге правительства рассказал, кто может понести ответственность за трагедию на шахте им. Костенко, где погибли 46 человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Со слов министра, комиссия установила 19 лиц, которые могут быть виновными в трагедии.

"Это не рядовые сотрудники, это инженерно-технический персонал, который несет непосредственную ответственность. Это ответственные должностные лица. Материалы переданы в следственные органы, которые проведут следствие, и суд определит их вину", – заявил глава МЧС Сырым Шарипханов.

На уточняющий вопрос журналистов он сообщил, что в их числе этих лиц гендиректор Владимир Яблонский, директор по персоналу Елена Винокурова, технический директор угольного департамента Андрей Белый, исполнительный директор угольного департамента Сергей Огай и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054568-tragediya-na-shahte-kostenko-kto-mozhet-ponesti-otvetstvennost-rasskazali-v-mchs/

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