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Эзотерика
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Детям из 17 семей погибших в Караганде шахтеров назначили пособия и выплаты

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Шахта
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

17 семьям погибших при пожаре в Караганде шахтеров, где есть дети, назначили ежемесячные пособия и выплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения.

По состоянию на 2 ноября, Минтруда и соцзащиты населения, а также Госфонд соцстрахования назначили пособия и выплаты детям из 17 семей погибших в Караганде шахтеров.

По информации министерства, у 21 из 46 погибших шахтеров имеются иждивенцы, которым полагается соцподдержка. Виде выплат приведены ниже:

  • Государственное социальное пособие по случаю потери кормильца за счет средств республиканского бюджета.

Его размеры определяются, исходя из числа иждивенцев умершего, ежемесячный размер составляет от 37 322 тенге (на 1-го ребенка) до 111 560 тенге (на 5-х детей). Пособие назначается неработающим матерям, которые ухаживают за ребенком до 8 лет.

  • Соцвыплата по случаю потери кормильца за счет средств Госфонда соцстрахования.

Размеры определяются, исходя из дохода погибшего и стажа его участия в системе социального страхования. Размеры выплат – от 56 до 272 тыс. тенге в месяц.

"Согласно действующему законодательству, выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении – до 23 лет", – говорится в публикации.

Пособия и соцвыплаты назначаются на основании свидетельства о смерти.

"Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК, ГФСС и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", – сообщили в МТСЗН.

Вчера премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что шахтеры в Казахстане после 55 лет будут получать специальные соцвыплаты, также глава кабмина признал ответственность правительства за трагедию на шахте в Карагандинской области и озвучил требования к новому инвестору АМТ.

Также вчера мы опубликовали имена и фотографии 46 погибших горняков.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Недавно глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут. Кроме того, Шарлапаев сообщил, что АМТ после трагедии на шахте в Караганде потерял миллиард долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043832-detyam-iz-17-semey-pogibshih-v-karagande-shahterov-naznachili-posobiya-i-vyplaty/

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