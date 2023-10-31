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Когда появится список погибших на шахте в Караганде, ответили в МЧС

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Вагонетка движется по шахте
Вагонетка в шахте. Иллюстративное фото: Giles Clarke / Getty Images

Глава МЧС Сырым Шарипханов на брифинге правительства рассказал, когда казахстанцы узнают, кто именно погиб на шахте имени Костенко в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что найдены, предположительно, останки последнего 46-го погибшего. В связи с этим они поинтересовались, когда будет опубликован полный список имен погибших шахтеров.

"Сейчас идет процедура опознания шестерых (человек – прим. ред.), которые были найдены. Планируется проведение ДНК-исследований. После этого только можно будет озвучить. Я думаю, это займет дня три-четыре", – заявил глава МЧС Сырым Шарипханов.

Напомним, ранее министр рассказывал, как шли поиски погибших горняков и почему так долго не удавалось найти тело последнего из них.

На заседании правительства Шарипханов сообщал, что спасатели нашли останки, предположительно, последнего погибшего шахтера.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, в ночь на 28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", прогремел взрыв. Ему, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

После субботнего ЧП на карагандинской шахте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043356-tragediya-na-shahte-imeni-kostenko-kogda-opublikuyut-spisok-pogibshih-otvetil-glava-mchs/

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