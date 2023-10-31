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30 лет независимости Казахстана

Какие активы АМТ могут перейти Казахстану

Опубликовано:

АрселорМиттал
Фото: АрселорМиттал

Глава Минпромышленности Канат Шарлапаев сегодня на брифинге в правительстве рассказал, какие активы "АрселорМиттал Темиртау" могут перейти Казахстану, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, какие именно активы "АрселорМиттал Темиртау" могут перейти Казахстану.

"Речь идет о полном комплексе активов АМТ в Казахстане – это стальной, угольный и рудный департаменты. А также в периметр потенциальной транзакции включен трубный завод в городе Актау, который производит трубы. То есть речь идет о полных активах АМТ в Казахстане", – ответил Канат Шарлапаев.

Согласно данным с официального сайта компании, в состав АО "АрселорМиттал Темиртау" входят:

  • стальной департамент;
  • угольный департамент;
  • железорудный департамент.

Отмечается, что АО "АрселорМиттал Темиртау" специализируется на производстве плоского и сортового проката, в том числе с полимерным, цинковым и алюминиевым покрытием, а также производит агломерат, железорудный и угольный концентрат, кокс, чугун, сталь, в том числе непрерывнолитые слябы, штрипс, лонжеронную полосу, электросварные трубы и сопутствующую продукцию доменного и коксохимического производств.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Напомним, в ночь на 28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв, в результате которого погибли 46 человек.

После ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

В правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с семьями погибших заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину.

В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Сегодня же министр промышленности Канат Шарлапаев заявил, что после перехода "АрселорМиталл Темиртау" в собственность РК использовать его прежнее название будет нельзя. Однако новое название для предприятия пока не придумано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043364-kakie-aktivy-amt-mogut-pereyti-kazahstanu/

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