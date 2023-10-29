Названы причины большого числа аварий на объектах АМТ

В документальном фильме "Очаг смерти" озвучили основные причины аварий на объектах компании "АрселорМиттал Темиртау". За последние 15 лет там погибло свыше 100 шахтеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Ведущий фильма "Очаг смерти" сообщил, по данным МЧС РК, в 2022 году у компании "АрселорМиттал Темиртау" обнаружено более 2 тыс. нарушений в области промышленной безопасности.

Он добавил, что за последние 15 лет погибло свыше 100 шахтеров. Предыдущая авария произошла на шахте "Казахстанская" – ее жертвами стали пятеро горняков.

Основная причина большого числа аварий:

неудовлетворительная организация технологических процессов;

сознательное пренебрежение требованиями безопасности;

неэффективность производственного контроля;

износ основного и вспомогательного оборудования.

Статистика. Кадр из видео: youtube.com/@trkpresident

Данные. Кадр из видео: youtube.com/@trkpresident

"Когда происходят такие аварии на разных шахтах, на разных работах, и происходят с гибелью людей, то понятно, что это уже какие-то системные нарушения. Здесь даже не надо ничего исследовать: аксиома – раз аварии происходят с такой частотой с гибелью людей, еще и в таком количестве, это, конечно, уже системные отклонения от нормальной работы системы техники безопасности", – говорит экс-замакима Карагандинской области Вадим Басин.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Вчера Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Кроме того, Токаев поручил Вадиму Басину возглавить АМТ.

Также вчера президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После трагедии все шахты "АрселорМиттал Темиртау" на сутки приостановили работу.

Сегодня в МЧС сообщили, что число погибших шахтеров достигло 42 человек. Также стало известно о состоянии пострадавших горняков.