"Должны понести серьезное наказание": экс-премьер Серик Ахметов высказался о трагедии на шахте

Экс-премьер-министр Серик Ахметов в документальном фильме "Очаг смерти" высказался об аварии на шахте имени Костенко, жертвами которой стали десятки человек, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я думаю, что руководство АМТ должно понести серьезное наказание, серьезную ответственность.

Сколько за 10 лет произошло трагедий, погибли люди, пострадали их семьи. Должна быть серьезная ответственность, и АМТ должны нести эту ответственность не только в Казахстане , но и на международном уровне, потому что произошла преступная халатность, которая продолжалась все эти годы, когда не вкладывались серьезные средства в промышленную безопасность и технику безопасности.

Думаю, со стороны государства надо привлечь внимание международного сообщества, с тем, чтобы привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, руководство и хозяев АМТ", – сказал Серик Ахметов.

Напомним, что в документальном фильме были также озвучены причины большого числа аварий на объектах АМТ.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Вчера Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также вчера президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После трагедии все шахты "АрселорМиттал Темиртау" на сутки приостановили работу.

Сегодня в МЧС сообщили, что число погибших шахтеров достигло 42 человек. Также стало известно о состоянии пострадавших горняков.