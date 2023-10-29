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Тела еще двух шахтеров нашли в шахте имени Костенко

Опубликовано:

Шахта
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

В шахте имени Костенко, где накануне произошел смертоносный пожар, под завалами нашли тела еще двух человек. Теперь число подтвержденных смертей достигло 35, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Информация о ситуации на шахте им. Костенко по состоянию на 09:00 часов 29 октября.

На данный момент обнаружены тела 35 человек из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров.

В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».

Продолжается контроль газовой обстановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042997-tela-esche-dvuh-shahterov-nashli-v-shahte-imeni-kostenko/

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