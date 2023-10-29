Тела еще двух шахтеров нашли в шахте имени Костенко
Опубликовано:
В шахте имени Костенко, где накануне произошел смертоносный пожар, под завалами нашли тела еще двух человек. Теперь число подтвержденных смертей достигло 35, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Информация о ситуации на шахте им. Костенко по состоянию на 09:00 часов 29 октября.
На данный момент обнаружены тела 35 человек из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров.
В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».
Продолжается контроль газовой обстановки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042997-tela-esche-dvuh-shahterov-nashli-v-shahte-imeni-kostenko/