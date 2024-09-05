Дело Мухамедиулы: еще три объекта на 3,5 млрд тенге пытаются вернуть государству

В Генеральной прокуратуре рассказали о результатах проверки в сфере управления государственным имуществом и приватизации, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры, проверка установила, что в отдельных случаях продажа госимущества противоречила закону. Поэтому прокуроры инициировали иски о возврате в собственность государства имущества на сумму порядка 4,8 млрд тенге. Один из них уже удовлетворен судом.

"Так, в 2019 году в пользу частной компании, аффилированной с бывшим министром культуры Мухамедиулы, за 332 млн тенге реализована Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта.

Расположенное в Алматы предприятие до продажи было оценено в 662 млн тенге. При этом, реальная рыночная стоимость имущественного комплекса составляла 1,213 млрд тенге, разница в сумме выразилась в занижении долгосрочных активов предприятия", - говорится в сообщении.

По иску прокуратуры Алматы договор купли-продажи предприятия судом признан недействительным. Ранее мы уже сообщали, что школу вернули государству.

"Наряду с этим, по искам прокуроров в Астане и Алматы идут судебные разбирательства о возврате в государственную собственность еще трех объектов на сумму более 3,5 млрд тенге, также ранее проданных компаниям, связанным с экс-министром культуры Мухамедиулы", - проинформировали в ведомстве.

В Генпрокуратуре также сообщили, что в рамках проверки прокуратурой области Ұлытау предан суду один из руководителей Карагандинского департамента государственного имущества.

Его обвинили в проявлении халатности при отчуждении объекта государственной собственности, повлекшей причинение государству ущерба на 184 млн тенге.

Всего же по итогам проверки за системные недостатки и упущения наказаны 35 должностных лиц Комитета государственного имущества и приватизации, в том числе первые руководители региональных департаментов.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 года появилась информация, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане. Сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с "Золотым человеком" в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.

В сентябре стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. Позже прокурор рассказал, в чем еще обвиняют экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы.

В начале этого года Арыстанбеку Мухамедиулы и его жене вынесли приговор.

На очередном заседании по делу прокурор попросил назначить Мухамедиулы 12 лет лишения свободы. А в прениях Мухамедиулы просил возобновить следствие, а также называл происходящее "пляской сатаны".

В итоге в конце февраля Мухамедиулы вынесли приговор, назначив ему 11 лет лишения свободы. Позже в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны объяснили приговор, вынесенный экс-директору Нацмузея.