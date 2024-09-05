Дело Мухамедиулы: еще три объекта на 3,5 млрд тенге пытаются вернуть государству
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В Генеральной прокуратуре рассказали о результатах проверки в сфере управления государственным имуществом и приватизации, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.
Как сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры, проверка установила, что в отдельных случаях продажа госимущества противоречила закону. Поэтому прокуроры инициировали иски о возврате в собственность государства имущества на сумму порядка 4,8 млрд тенге. Один из них уже удовлетворен судом.
"Так, в 2019 году в пользу частной компании, аффилированной с бывшим министром культуры Мухамедиулы, за 332 млн тенге реализована Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта.
Расположенное в Алматы предприятие до продажи было оценено в 662 млн тенге. При этом, реальная рыночная стоимость имущественного комплекса составляла 1,213 млрд тенге, разница в сумме выразилась в занижении долгосрочных активов предприятия", - говорится в сообщении.
По иску прокуратуры Алматы договор купли-продажи предприятия судом признан недействительным. Ранее мы уже сообщали, что школу вернули государству.
"Наряду с этим, по искам прокуроров в Астане и Алматы идут судебные разбирательства о возврате в государственную собственность еще трех объектов на сумму более 3,5 млрд тенге, также ранее проданных компаниям, связанным с экс-министром культуры Мухамедиулы", - проинформировали в ведомстве.
В Генпрокуратуре также сообщили, что в рамках проверки прокуратурой области Ұлытау предан суду один из руководителей Карагандинского департамента государственного имущества.
Его обвинили в проявлении халатности при отчуждении объекта государственной собственности, повлекшей причинение государству ущерба на 184 млн тенге.
Всего же по итогам проверки за системные недостатки и упущения наказаны 35 должностных лиц Комитета государственного имущества и приватизации, в том числе первые руководители региональных департаментов.
Дело Арыстанбека Мухамедиулы
В мае 2022 года появилась информация, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане. Сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".
В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.
Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.
Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с "Золотым человеком" в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.
Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.
В сентябре стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. Позже прокурор рассказал, в чем еще обвиняют экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы.
В начале этого года Арыстанбеку Мухамедиулы и его жене вынесли приговор.
На очередном заседании по делу прокурор попросил назначить Мухамедиулы 12 лет лишения свободы. А в прениях Мухамедиулы просил возобновить следствие, а также называл происходящее "пляской сатаны".
В итоге в конце февраля Мухамедиулы вынесли приговор, назначив ему 11 лет лишения свободы. Позже в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны объяснили приговор, вынесенный экс-директору Нацмузея.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157405-genprokuratura-sportivnuyu-shkolu-prodali-kompanii-eks-ministra-muhamediuly-v-dva-raza-deshevle-stoimosti/