В чем еще обвиняют экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы, рассказал прокурор

В Астане проходит суд по делу об отеле "Дипломат", где обвиняемым является экс-директор Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы, однако подсудимому добавили еще несколько обвинений, передает NUR.KZ.

Как рассказал гособвинитель во время процесса, Мухамедиулы, занимая ответственную должность министра культуры и спорта, имея обширные связи в госаппарате, задался целью организовать хищение средств в группе лиц по предварительному сговору путем растраты средств, выделенных на повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства сохранения и изучения популяризации казахстанского культурного наследия и повышения эффективности реализации архивного дела.

Так, была привлечена аффилированная компания, с которой был заключен договор. В расходы было включено создание национальной цифровой киноколлекции на сумму более 309 млн тенге. В обвинительном акте прокурор отметил, что Мухамедиулы, чтобы сократить расходы на оцифровку, привлекал работников "Казахфильма" к выполнению подготовительных работ. В результате, говорит прокурор, Мухамедиулы в группе лиц по предварительному сговору причинил ущерб на сумму 196 млн тенге, из которых сумма невыполненных работ составила 167 млн тенге.

"Мухамедиулы совершил хищение денежных средств путем растраты без фактического оказания услуг через аффилированные компании и распорядился ими по своему усмотрению", - прокомментировал гособвинитель.

Таким образом, в этом эпизоде бывший министр обвиняется по части 3 статьи 28 и части 4 статьи 189 УК РК.

Кроме того, экс-министра обвинили в том, что он способствовал включению в перечень госсобственности, подлежащей приватизации, Республиканской школы высшего спортивного мастерства (РШВСМ), так как у объекта имелся земельный участок в Алматы площадью 4,9 га. Его выставили на торги за 662 млн тенге, но торги были признаны несостоявшимися, а стоимость - снижена в два раза. После этого, как заявило обвинение, РШВСМ была выкуплена, а затем - передана родственнику Мухамедиулы, после чего сам подсудимый стал фактическим владельцем.

По этому эпизоду Мухамедиулы предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 УК РК.

Также его обвинили в хищениях средств при проведении мероприятий по реализации 3D-модели объектов, включенных в общенациональный перечень для популяризации информационных ресурсов, оцифровки сакральных мест. Чтобы создать образ дорогостоящего мероприятия международного масштаба и вывести денежные средства за границу, Мухамедиулы решил привлечь гражданина Германии в качестве поставщика услуг, отметил прокурор.

Документы подписывал другой подсудимый, Нуразхан, так как Мухамедиулы передал ему право подписи, чтобы избежать ответственности. Разница между суммой, указанной в договоре о госзакупках, и среднерыночной стоимостью услуг составляет 1 млрд 493 млн тенге, отметил прокурор.

По этому эпизоду Мухамедиулы также обвиняется по части 3 статьи 28 и части 4 статьи 189 УК РК.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 года появилась информация о том, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане - сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с "Золотым человеком" в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. А на одном из последних заседаний суда обвиняемый в рейдерстве экс-директор Нацмузея сравнил судью с Гераклом.