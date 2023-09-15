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Еще один суд над Мухамедиулы начнется в Астане

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Арыстанбек Мухамедиулы
Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

Еще одно судебное разбирательство с уже осужденным экс-главой Нацмузея Арыстанбеком Мухамедиулы начнется в Астане – новое дело рассмотрят по нескольким статьям УК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе суда Астаны, главное судебное разбирательство по новому делу в отношении Арыстанбека Мухамедиулы назначено на 28 сентября. Сегодня в столице прошло предварительное слушание.

По данным адвоката Болата Исатаева, на этот раз Мухамедиулы будет предан суду по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 249 УК РК – покушение на преступление и рейдерство, а также по части 3 статьи 28 и части 1 статьи 250 УК РК – организация либо руководство уголовным правонарушением и злоупотребление полномочиями.

Дело Мухамедиулы

Суд над Арыстанбеком Мухамедиулы начался в апреле этого года. На скамье подсудимых также сидели три человека – Алмаз Нуразхан, Азамат Кошенов и Айым Садвакасова. По версии следствия, в группе лиц Мухамедиулы фиктивно потратил 350 млн тенге.

В июне прокурор запросил для экс-министра культуры и спорта девять лет лишения свободы. Позже во время последнего слова Мухамедиулы напомнил, что не нарушал закон и не признает вину. Также он попросил не портить имидж Казахстана, называя его дело "делом о выставке Золотого человека", поскольку этот артефакт является символом страны и в связи с судом упоминается в негативном ключе.

В июне суд приговорил Мухамедиулы к восьми годам лишения свободы, его заместителя и двух сотрудников "Экспоната" – к семи годам лишения свободы.

После этого стало известно, что жену Мухамедиулы и его адвоката подозревают в покушении и подстрекательстве к даче взятки. В июле адвокат бывшего министра обжаловал приговор.

Вчера апелляционная коллегия столичного суда отклонила жалобу Мухамедиулы, а также осужденных Нуразхана, Кошенова и Садвакасовой в части изменения приговора или переквалификации их деяний. При этом судьи дали Садвакасовой отсрочку наказания и решили освободить ее в зале суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036799-esche-odin-sud-nad-muhamediuly-nachnetsya-v-astane/

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