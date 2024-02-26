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"Сатана перешел дорогу, как черная кошка": экс-директор Нацмузея Мухамедиулы выступил в суде

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Арыстанбек Мухамедиулы
Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: NUR.KZ

Арыстанбек Мухамедиулы, бывший директор Нацмузея, выступил в суде на прениях сторон. Он уверен в своей невиновности, передает корреспондент NUR.KZ.

Мухамедиулы выступил в прениях по делу об отеле "Дипломат" - его обвиняют в рейдерском захвате отеля. Между тем, к делу приобщили еще и другие эпизоды - растраты на выставку "Шествие Золотого человека", цифровизация киноколлекции и так далее. Однако сегодняшнее выступление Мухамедиулы было посвящено именно отелю.

"У всех есть в жизни кредо. Мое кредо – быть благодарным: родителям, учителям, тем, кто помог реализовать свои мечты, супруге, что подарила детей, чувство счастья. Также хотел выразить благодарность прокурору, что осталось в силе обвинение по отелю "Дипломат". Отель "Дипломат" – ключевой фактор всего, что происходит вокруг меня в данное время.

Когда я заключил договор с известным адвокатом, он сразу сказал, что зайдет в Антикор и остановит это безобразие - рейдерские действия - по отелю "Дипломат". Я его искренне попросил, чтобы дело дошло до суда", - уверяет подсудимый.

По его словам, дело по отелю - это "как раз то, когда мы видим вакханалию беззакония и бал сатаны". Подсудимый отметил, что его главный мотив вхождения в "Дипломат" - план по открытию международного университета гостиничного бизнеса и гостеприимства.

Мухамедиулы рассказал, что открыл колледж - первое учебное заведение при отеле, а также намеревался открыть в Алматы филиал Нью-Йоркской киноакадемии. Он уверил, что были подписаны договоры и разработаны учебные программы, но "сатана перешел дорогу, как черная кошка".

"Уверен, эти планы я смогу осуществить через некоторое время. Цель – это осуществление мечты. Вы сможете своим вердиктом забрать у меня несколько лет свободы, но никто не сможет забрать у меня мечту, мою цель. Цель – доказать, что все выдуманные против меня обвинения - это выдуманная история, чтобы скрыть коварность захвата отеля "Дипломат", - уверен он.

Подсудимый также уверяет, что фактов по делу нет, в том числе, и по другим эпизодам - "Шествию Золотого человека", цифровизации киноколлекции и так далее. Он снова говорит о вакханалии и "пляске сатаны", а затем ходатайствует в своей речи о возобновлении судебного следствия.

Мухамедиулы также заявил о том, что потерпевший по делу "посадил" двоих "невиновных людей" и "забирает бизнесы партнеров". Подсудимый уверяет, что главный замысел потерпевшего - чтобы не работал отель, тогда как сам Мухамедиулы и его семья, по его словам, вложили 115 млн тенге в оздоровление деятельности отеля, а также оплачивали перелет и нахождение в Казахстане троих управляющих из Турции.

Кроме того, Мухамедиулы заявил, что бывший следователь Антикора "запугивал" его, чтобы подсудимый "отдал отель". Подсудимый также возмущен тем, что дело объединили с делом по "Шествию Золотого человека" и цифровизации киноколлекции, и заявил, что в истории Казахстана останется "как человек, против которого возбуждено 8 экономических дел".

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 года появилась информация о том, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане. Сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с "Золотым человеком" в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. Позже прокурор рассказал, в чем еще обвиняют экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы.

А недавно Арыстанбеку Мухамедиулы и его жене вынесли приговор.

На последнем заседании по делу прокурор попросил назначить Мухамедиулы 12 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063001-satana-pereshel-dorogu-kak-chernaya-koshka-eks-direktor-natsmuzeya-muhamediuly-vystupil-v-sude/

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