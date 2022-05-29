Арыстанбеку Мухамедиулы назначили два месяца ареста

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

В отношении директора Национального музея Республики Казахстан Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает Агентство по противодействию коррупции (Антикор) в своем официальном Telegram-канале.

В Антикоре напомнили, что их сотрудники в столице проводят досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея и других лиц. Проверка проводится на предмет хищения бюджетных средств в размере 146 млн тенге в рамках договора о госзакупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В рамках этого расследования директору Нацмузея, Арыстанбеку Мухамедиулы, избрали меру пресечения.

"28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей". Расследование продолжается", – сообщили в Антикоре.

В пресс-службе столичного суда корреспонденту NUR.KZ озвучили срок, на который Мухамедиулы назначен арест.

"Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы А. сроком на два месяца", – сообщили в суде.

Другая информация, как подчеркнули в ведомстве, в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, незадолго до того, как стало известно о старте расследования в отношении Нацмузея, Мухамедиулы разместил в соцсетях обращение на имя президента, где подробно рассказал, где родился, кем и где работал, а также какой вклад внес в развитие культуры в стране.

Примерно в то же время в соцсетях появились сообщения о якобы его попытке суицида. Пресс-секретарь Мухамедиулы опроверг эти слухи и заявил, что его руководителя госпитализировали, но по состоянию здоровья.

На прошлой неделе пресс-секретарь Национального музея, Айдар Кырыкбайулы, рассказывал, как себя чувствует Мухамедиулы, развеяв тем самым распространившиеся слухи о том, что директор учреждения мертв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971501-arystanbeku-muhamediuly-izbrali-meru-presecheniya/