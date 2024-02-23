12 лет лишения свободы запросил прокурор для экс-министра Арыстанбека Мухамедиулы

В Астане проходит судебный процесс над экс-министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы. В суде прошли прения сторон, передает корреспондент NUR.KZ.

Больше часа прокурор перечислял эпизоды, в которых обвиняют Арыстанбека Мухамедиулы. В их числе и многомиллионные хищения, и тяжкие коррупционные преступления, а еще покушение на рейдерство. В последнем речь идет об отеле "Дипломат".

Ранее мы сообщали, что по версии гособвинения, к бывшему директору Нацмузея РК Арыстанбеку Мухамедиулы за помощью обратился владелец отеля "Дипломат" К., и бывший министр культуры и спорта согласился дать 2,5 млрд тенге.

В обмен на это Мухамедиулы, согласно данным прокурора, попросил оформить долю в размере 71% на свою тещу. Затем он просил отдать оставшийся процент доли, но получил отказ, после чего был отдан приказ сотрудникам не пускать бизнесмена в отель.

Между владельцем отеля и Мухамедиулы начался конфликт. Также, со слов прокурора, экс-министр устраивал на работу в отель своих людей и нередко злоупотреблял полномочиями.

Прокурор посчитал, что вина Мухамедиулы полностью доказана. А смягчающих и отягчающих обстоятельств подсудимый не имеет.

Путем поглощения менее строго наказания более строгим прокурор запросил 8 лет 1 месяц лишения свободы без конфискации имущества. С учетом того, что ранее Мухамедиулы уже назначили наказание, по совокупности путем сложения прокурор просит назначить экс-чиновнику 12 лет лишения в учреждении средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и ряде организаций.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 года появилась информация о том, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане - сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с "Золотым человеком" в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. Позже прокурор рассказал, в чем еще обвиняют экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы.

А недавно Арыстанбеку Мухамедиулы и его жене вынесли приговор.