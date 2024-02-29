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Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли очередной приговор

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Арыстанбек Мухамедиулы
Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: NUR.KZ

Экс-директора Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы осудили в Астане. Суд признал его виновным и назначил лет 11 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ.

Суд приговорил признать Мухамедиулы виновным. Его обвиняли сразу по нескольким статьям. Суд назначил по каждой из них наказание, варьирующееся от 1 года 6 месяцев до 8 лет 1 месяца лишения свободы.

"На основании части 3 статьи 58 УК РК путем поглощения менее строго наказания более строгим наказанием назначить восемь лет и один месяц с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе", - заявил судья СМУС Астаны Кеменгер Имашев.

С учетом уже вынесенного приговора от 13 февраля 2024 года, когда Мухамедиулы было назначено 11 лет лишения свободы, окончательно Мухамедиулы назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 года появилась информация о том, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане. Сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с "Золотым человеком" в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. Позже прокурор рассказал, в чем еще обвиняют экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы.

А недавно Арыстанбеку Мухамедиулы и его жене вынесли приговор.

На очередном заседании по делу прокурор попросил назначить Мухамедиулы 12 лет лишения свободы.

А в прениях Мухамедиулы просил возобновить следствие, а также называл происходящее "пляской сатаны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063814-arystanbeku-muhamediuly-vynesli-ocherednoy-prigovor/

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