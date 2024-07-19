Спортшколу, принадлежавшую экс-министру Мухамедиулы, вернули государству

Республиканскую школу высшего спортмастерства по водным и прикладным видам спорта, принадлежавшую экс-министру культуры, вернули государству, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы, государству возвращено имущество стоимостью 1,2 млрд тенге.

"17 июля вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании сделки по реализации Республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта недействительной.

В суде подтвердились нарушения, выразившиеся в занижении рыночной стоимости объекта на 551 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры

Отмечается, что имуществом школы, представляющим собой 7,6 тыс. квадратных метров административных зданий, спортивных залов и других построек, а также 4,9 га земли, владело ТОО "Nomad's Land", принадлежащее аффилированным с Арыстанбеком Мухамедиулы лицам.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 года появилась информация, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане. Сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с "Золотым человеком" в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. Позже прокурор рассказал, в чем еще обвиняют экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы.

А недавно Арыстанбеку Мухамедиулы и его жене вынесли приговор.

На очередном заседании по делу прокурор попросил назначить Мухамедиулы 12 лет лишения свободы. А в прениях Мухамедиулы просил возобновить следствие, а также называл происходящее "пляской сатаны".

В итоге в конце февраля Мухамедиулы вынесли приговор, назначив ему 11 лет лишения свободы. Позже в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны объяснили приговор, вынесенный экс-директору Нацмузея Арыстанбеку Мухамедиулы.