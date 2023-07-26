Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы обжаловал приговор

Суд. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы подал апелляционную жалобу в суд - дело будет отправлено на апелляцию, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"На сегодняшний день Арыстанбек Мухамедиулы не подавал апелляционную жалобу на постановление Межрайонного суда Астаны по уголовным делам от 20 июня 2023 года. Однако его защита подала апелляционную жалобу на приговор. На его основании уголовное дело будет направлено в апелляционную стадию в соответствии с установленным законом сроком",- сообщили в суде.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

Напомним, в мае 2022 году появилась информация о том, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане – сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В тот же день стало известно, что занимавшего на тот момент пост директора Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали.

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с Золотым человеком в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы.

Также во время судебного процесса появилась информация о том, что экс-министра принуждают переписать на третьих лиц отель "Дипломат" в столице - в Антикоре прокомментировали информацию.

16 июня подсудимый выступил с последним словом. Во время выступления Мухамедиулы напомнил, что в начале суда он заявлял, что не нарушал закон и не признает вину.

20 июня Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор.

В столичном суде постановили признать его виновным в совершении преступлений по двум статьям УК РК – организация хищения вверенных бюджетных средств в группе лиц в сговоре в особо крупном размере, а также их присвоение или растрата.

Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В начале июля стало известно о том, что адвоката осужденного экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы арестовали на два месяца. До этого сообщалось, что жену Мухамедиулы и его адвоката заподозрили в коррупции. Юриста подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, а супругу экс-министра - в покушении на дачу взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030216-advokat-arystanbeka-muhamediuly-obzhaloval-prigovor/