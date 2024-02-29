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В суде объяснили приговор экс-директору Нацмузея Мухамедиулы

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Лежит молоток судьи
Правосудие. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны объяснили приговор, вынесенный сегодня экс-директору Нацмузея Арыстанбеку Мухамедиулы, передает корреспондент NUR.KZ.

Кроме Мухамедиулы на скамье подсудимых оказались еще шесть человек, которых осудили за организацию и пособничество хищения чужого имущества, вверенного виновным.

Мухамедиулы, будучи министром культуры и в последующем директором Национального музея, являясь организатором хищения, в группе лиц по предварительному сговору со своими заместителями национального музея, при пособничестве заместителя директора и бухгалтера ТОО "Э.", в рамках реализации международного выставочного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира" в период с 2017 по 2019 годы совершили хищение средств путем растраты на сумму 1,5 млрд тенге путем завышения цен и без фактического выполнения оказания услуг и отгрузки товара, в особо крупном размере", - сообщили в суде.

Там добавили, что Мухамедиулы в группе лиц по предварительному сговору с Н. совершили хищение бюджетных средств, при заключении в 2017-2018 году договоров государственных закупок на проведение оцифровки Национальной киноколлекции РК на общую сумму более 196 млн тенге.

Также экс-министр, злоупотребляя своими служебными полномочиями, незаконно приватизировал РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", причинив ущерб государству на сумму 332 млн тенге.

Еще один эпизод связан с хищением в 2019-2020 годах бюджетных средств на сумму более 1,5 млрд тенге, выделенных на реализацию проекта "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов".

Также в суде сообщили, что замдиректора Нацмузея похитил денежные средства руководителя ИП "Г." в сумме 9 млн тенге, злоупотребляя доверием.

Что касается обвинения в рейдерстве, то сообщается, что Мухамедиулы пытался завладеть долей уставного капитала в ТОО "Актерек ЛТД" (отель "Дипломат") в размере 29%.

"Кроме того, Мухамедиулы обвиняется в организации совершения злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - директором ТОО "Актерек ЛТД" своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации", - сообщили в суде.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов и эксперта, протоколами выемки документов, протоколами обысков по месту работы подсудимых и свидетелей, очными ставками и другими материалами уголовного дела, добавили в суде.

Между тем, прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 12 лет и удовлетворить гражданский иск Министерства культуры и спорта РК и потерпевшего по делу об отеле "Дипломат" о взыскании материального ущерба.

В результате Мухамедиулы судья приговорил к 11 годам лишения свободы. Другие подсудимые получили от 2 до 7 лет 1 месяца лишения свободы. Еще одна подсудимая освобождена от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.

Иск Министерства культуры и спорта РК удовлетворен и взыскан причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 млрд тенге.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 года появилась информация о том, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане. Сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с "Золотым человеком" в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. Позже прокурор рассказал, в чем еще обвиняют экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы.

А недавно Арыстанбеку Мухамедиулы и его жене вынесли приговор.

На очередном заседании по делу прокурор попросил назначить Мухамедиулы 12 лет лишения свободы.

А в прениях Мухамедиулы просил возобновить следствие, а также называл происходящее "пляской сатаны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063824-v-sude-obyasnili-prigovor-eks-direktoru-natsmuzeya-muhamediuly/

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