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Приговор вынесли участникам январских событий, напавшим на акимат Алматы и резиденцию президента

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Резиденция президента РК
Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

В Алматы суд вынес приговор в отношении 11 участников массовых беспорядков 2022 года, которые обвинялись в нападениях на охраняемые объекты, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Алматы.

Сообщается, что в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 11 подсудимых, обвиняемых в участии массовых беспорядках и нападениях на охраняемые объекты, их захват, а также в применении насилия в отношении представителей власти.

"4-5 января 2022 года подсудимые участвовали в массовых беспорядках. Они незаконно проникли на охраняемые объекты – в акимат города Алматы, резиденцию президента и здание полиции. Преступные действия подсудимых привели к тяжким последствиям, связанным с уничтожением имущества.

При этом трое подсудимых в ходе беспорядков применили насилие в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, принимавших меры по наведению общественного порядка", – говорится в сообщении.

Также, по данным суда, один из подсудимых удерживал в качестве заложников двух военных курсантов, причинив им легкие телесные повреждения.

Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично. При этом подчеркивается, что указанные преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких.

"При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимых малолетних детей, состояние здоровья, семейное положение и отсутствие ранее судимости", – добавили в суде.

В итоге, с учетом изложенного, суд признал 10 подсудимых виновными по ч.2 ст.272, п.п.1), 4), 8) ч.3 ст.380, ч.3 ст.269-1 УК. С применением Закона РК "Об амнистии" они приговорены к 1 году и 9 месяцам лишения свободы каждый.

Один подсудимый признан виновным по ч.2 ст. 272, п.п.1), 4), 8) ч.3 ст.380, ч.3 ст.269-1, ч.3 ст.261 УК и он с применением Закона РК "Об амнистии" окончательно приговорен к 4 годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что в указанных выше статьях установлены наказания за следующие преступления:

Ранее мы писали о том, что на ремонт сгоревшего во время январских событий здания акимата Алматы ушло 17 млрд тенге. Как оно выглядит сейчас, мы показали здесь.

Также сообщалось, что на месте разрушенной резиденции президента в Алматы построят сквер.

При этом напомним, что в начале ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии для участников январских беспорядков.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане?

Через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки. Самые масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.

Протесты и беспорядки наблюдались во многих городах Казахстана – в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других.

5 января сообщалось, что митингующие ворвались в акимат Алматы. Позже журналистам показывали повреждения здания акимата города во время беспорядков, а также сожженные машины как городских служб.

В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью, 7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу. В течение следующих нескольких дней силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.

По данным от 29 июня 2022 года, во время беспорядков в январе 2022 года в Казахстане погибло более 230 человек, в том числе 19 сотрудников правопорядка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115651-prigovor-vynesli-uchastnikam-yanvarskih-sobytiy-napavshim-na-akimat-almaty-i-rezidenciyu-prezidenta/

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