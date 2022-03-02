Сожженную в ходе беспорядков резиденцию президента в Алматы снесут

Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали в своем официальном Facebook-аккаунте заявил, что на месте разрушенной резиденции президента в Алматы построят сквер.

Отметим, что алматинская резиденция президента пострадала в ходе январских массовых беспорядков.

"По решению президента Касым-Жомарта Токаева, его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан", - написал Берик Уали.

Ранее были опубликованы кадры сожженной резиденции, на которых видно, как пострадало здание изнутри.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958866-sozhzhennuyu-v-hode-besporyadkov-rezidentsiyu-prezidenta-v-almaty-snesut/