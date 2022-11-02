Закон об амнистии подписал Токаев

Массовые протесты в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии для участников январских беспорядков. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об амнистии", – говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, что 27 октября депутаты сената на пленарном заседании приняли проект закона об амнистии участников январских беспорядков.

Законопроект был инициирован депутатами и разработан во исполнение поручения главы государства в рамках Послания к народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. Тогда президент поручил провести единоразовую амнистию участников январских событий, исходя из идеи гуманизма и в качестве акта доброй воли.

По предварительным оценкам, амнистия затронет около 1,5 тыс. человек.

Законом предусмотрено:

прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести;

в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести; освобождение от наказания осужденных за такие деяния;

осужденных за такие деяния; снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Тем не менее под амнистию не попадут лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Так, в Генпрокуратуре сообщили, что Кайрат Кудайберген и Арман Джумагельдиев не будут амнистированы.

19 января проект закона "Об амнистии" приняли депутаты мажилиса.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, термином амнистия обозначаются правовые меры, которые приняты для:

запрещения уголовного преследования в будущем и, в некоторых случаях, подачи гражданского иска в отношении определенных лиц или категорий лиц в связи с указанным преступлением, совершенным до объявления амнистии;

имеющего обратную силу освобождения от ранее установленной уголовной ответственности.

Амнистии, как правило, предусматривают определенные категории лиц, на которые они распространяются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1995436-zakon-ob-amnistii-podpisal-tokaev/