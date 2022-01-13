Выгоревшие кабинеты и зал заседания: как выглядит акимат Алматы изнутри (видео)

Зал заседаний акимата Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Журналистам Алматы показали повреждения здания акимата города во время беспорядков, а также сожженные машины как городских служб, так и частный транспорт, передает NUR.KZ.

Большая часть сожженных во время беспорядков автомобилей находится на спецстоянке в микрорайоне Кокжиек. Там же можно увидеть несколько обстрелянных машин.

Как рассказал директор службы спасения Алматы Бесагали Жунусов, на данный момент с 5 января службами привезено на спецстоянку 140 машин. Из них 47 сгоревших, 48 - разбитых и пострадавших от стрельбы.

30 полицейских машин, которые тоже пострадали во время беспорядков, переданы департаменту полиции.

Кроме того, машины, попавшие под обстрел, находятся в микрорайоне Улжан, сообщил он.

Пострадавшие пожарные машины расположены в разных частях. По словам оперативного дежурного службы пожаротушения ДЧС Алматы Дениса Ярцева, всего пострадали 18 машин, из них пять сгорели полностью.

Транспорт подвергся нападению, в авто кидали бутылки с зажигательной смесью, камни.

"С 5 января обстановка в городе осложнилась, деструктивные личности стали преследовать службы пожаротушения, гражданской защиты и скорой помощи с целью уничтожения техники и предотвращения их деятельности.

Один из наших сотрудников получил огнестрельное ранение, ряд сотрудников получили травмы разной степени тяжести. Сейчас принимаются все меры по возвращению техники в строй, служба функционирует в обычном режиме, техники хватает. С 4 по 7 алматинский гарнизон выезжал на вызовы более 70 раз, из них- более 50 раз на пожары", - рассказал Ярцев.

По его словам, готовясь к мирному митингу и предполагая, что он перейдет в беспорядки, на машины были заранее установлены решетки для защиты личного состава.

В целом, по данным ДЧС, в период чрезвычайного положения подразделениями департамента было осуществлено более 100 выездов по тревоге, из них 67 – на пожары.

"Осуществлять тушение загоревшихся объектов порой не представлялось возможными – в ходе тушения пожаров имелись факты нападения бандформирований на личный состав. Тем не менее, большинство операций по пожаротушению было проведено успешно. Сотрудники ДЧС спасли 28 человек, эвакуировали 125", - рассказали в ДЧС.

В акимате Алматы, между тем, ведутся работы по его восстановлению. Пока идет уборка сгоревших предметов. В некогда красивом здании уцелели лишь стены.

Зал заседаний выгорел полностью, первый этаж пострадал меньше - на лестнице даже сохранились деревянные перила. Кое-где уцелели ковры и паркет. Однако их использование едва ли представляется возможным.

От кабинета акима тоже ничего не осталось. На полу лежит разбитая посуда, каска, оставшиеся части от мебели и люстр.

"Та часть, которая эксплуатируется активно, это 19 тысяч квадратных метров, со вспомогательными помещениями - 33 тысячи квадратов. Здание подвержено разрушению, восстановительные работы будут 100%. Ущерб будет определен после того, как экспертные организации проведут аудит. Зачистка нам нужна для проведения аудита.

Нам нужно, чтобы все несущие конструкции были открыты, что провести техобследование. Здание нужно проверить на сейсмостойкость, так как два дня они подвергались тепловому воздействию. Сейчас мы мобилизовали порядка 20 строительных компаний, это социальная ответственность бизнеса, они на безвозмездной основе помогут очистить здание.

Скорее всего, никакого сноса не будет. Бюджет будет определиться проектом, который будет разработан. Сейчас сложно определить ущерб. Работы будут проводиться без перерывов", - сообщил руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев.

Здание акимата Алматы после пожара. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Здание акимата Алматы после пожара. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Здание акимата Алматы после пожара. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Здание акимата Алматы после пожара. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Здание акимата Алматы после пожара. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Здание акимата Алматы после пожара. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Фото: акимат Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951014-vygorevshie-kabinety-i-zal-zasedaniya-kak-vyglyadit-akimat-almaty-iznutri-video/