Задержание Тургумбаева прокомментировали в Генпрокуратуре

В Генеральной прокуратуре РК официально подтвердили задержание экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, Генпрокуратура продолжает расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

"29 апреля текущего года за превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (статья 362 часть 4 УК РК) в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в сообщении ведомства.

Недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты, регламентирована требованиями статей 47 и 201 УПК РК, добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, пост министра внутренних дел Тургумбаев занимал с 2019 года. До этого он 7 лет проработал заместителем главы МВД.

25 февраля 2022 года Тургумбаев был освобожден от должности главы МВД Казахстана и назначен советником президента Республики Казахстан. На этом посту проработал до августа 2022-го.

Сегодня ночью в соцсетях и СМИ появилась информация, что бывшего министра задержали.

"Ранее его допрашивали органы прокуратуры. После завершения аккредитации в РАТС ШОС он вернулся в Астану и стал фигурантом уголовного дела", - сообщали СМИ.

Наказание за превышение должностных полномочий в Казахстане

Согласно статье 362 УК РК, превышение власти или должностных полномочий - это совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, наказывается ограничением свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия либо совершенные:

с применением насилия или угрозы его применения;

с применением оружия или специальных средств;

в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

при выполнении служебных обязанностей, которые установлены законодательным актом РК об амнистии в связи с легализацией имущества, -

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.