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Экс-главу МВД Тургумбаева арестовали на два месяца

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Ерлан Тургумбаев
Ерлан Тургумбаев. Фото: gov.kz

Экс-глава МВД Ерлан Тургумбаев помещен под стражу на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры РК.

"Специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е.З. сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Отметим, что 30 апреля появилась информация о задержании Тургумбаева, позже ее подтвердили в генпрокуратуре РК.

Напомним, Ерлан Тургумбаев был назначен на должность министра внутренних дел Казахстана 12 февраля 2019 года экс-президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.

Однако уже 21 февраля Назарбаев заявил, что правительство должно уйти в отставку, в результате чего 25 февраля Тургумбаев был переназначен на должность главы МВД.

11 января 2022 года после роспуска правительства на фоне вспыхнувших беспорядков в стране, объявленного Касым-Жомартом Токаевым, Ерлан Тургумбаев был вновь назначен главой МВД, однако уже 25 февраля он был освобожден от этой должности.

Через время, в августе 2022 года, его освободили от должности советника президента Казахстана, а в сентябре стало известно, что Тургумбаев был допрошен в качестве свидетеля по делу о январских событиях.

Тогда в генпрокуратуре уточняли, что у Тургумбаева нет никакого процессуального статуса по данному делу, однако уже в марте 2024 года появилась информация, что в отношении бывшего главы МВД все-таки ведется следствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094926-eks-glavu-mvd-turgumbaeva-arestovali-na-dva-mesyaca/

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