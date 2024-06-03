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Допросят ли Кайрата Сатыбалдыулы во время суда над его экс-супругой

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Гульмира Сатыбалды
Гульмира Сатыбалды. Кадр из видео: телеканал "Хабар" / khabar.kz

Адвокат потерпевшего Абая Жунусова Рашид Тенизбаев рассказал, будет ли Жунусов ходатайствовать о вызове в зал суда Кайрата Сатыбалдыулы в качестве свидетеля, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды, экс-супруги Кайрата Сатыбалдыулы – племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ее обвиняют в самоуправстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и рейдерстве.

Вместе с Гульмирой Сатыбалды на скамье подсудимых оказался ее личный водитель Мади Батыршаев. Его обвиняют в незаконном лишении свободы.

Потерпевшим по делу проходит Абай Жунусов. Адвокат Жунусова Рашид Тенизбаев, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что потерпевший и подсудимая являются родственниками.

"Абай Кадырович являлся в тот период, в 2019 году, зятем Гульмиры Сатыбалды. Он был женат на ее родной сестре", - сказал адвокат.

Также, по словам адвоката Тенизбаева, на его подзащитного было оказано сильное психологическое воздействие со стороны Гульмиры Сатыбалды.

"Как таковых пыток не было, но у нас есть на руках заключение психиатрической экспертизы, которое говорит, что Абай Кадырович испытал психическое расстройство и давление. Угроза жизни была", - сказал адвокат Тенизбаев.

По словам Тенизбаева, насколько ему известно, по данному делу Кайрат Сатыбалдыулы допрошен не был.

Что касается ходатайства о вызове экс-супруга подсудимой в качестве свидетеля, по словам адвоката, данный вопрос является преждевременным.

"Давайте мы дождемся окончания судебного следствия, потом уже к этому вопросу вернемся", - сказал Рашид Тенизбаев.

Напомним, 15 мая по делу Гульмиры Сатыбалды прошли предварительные слушания, во время которых прокурор зачитал обвинительный акт.

Так, согласно обвинительному акту, у Сатыбалды и потерпевшего Жунусова были доли в общих компаниях.

В январе 2019 года, пока Жунусов был заграницей, Сатыбалды стало известно о возможном факте вывода Жунусовым денежных средств из оборота группы компаний в сумме пяти млрд тенге.

По данным прокуроров, когда Жунусов вернулся в Казахстан, Гульмира Сатыбалды вместе с личным водителем Мади Батыршаевым прибыли домой к потерпевшему, забрали мобильный телефон, паспорт, отключили домашний интернет и Wi-Fi.

"Батыршаев поручил охранникам не допускать к Жунусову посторонних лиц, в том числе родственников. При этом все попытки выйти из дома блокировались Батыршаевым и выставленной им охраной", - сообщил прокурор.

Согласно обвинительному акту, в полной социальной изоляции против своей воли Жунусов провел 165 дней. Это длилось с 14 февраля по 28 июля 2019 года, что привело к психологическим недугам Жунусова.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы - племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года - и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.

В начале апреля 2024 года Антикор заявил о завершении очередного расследования в отношении Гульмиры Сатыбалды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111352-doprosyat-li-kayrata-satybaldyuly-vo-vremya-suda-nad-ego-eks-suprugoy/

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