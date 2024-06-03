Суд над Гульмирой Сатыбалды начался в Алматы

В Алматы сегодня, 3 июня, началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды – ее обвиняют в числе прочего в вымогательстве в особо крупном размере, передает NUR.KZ.

Суд над Гульмирой Сатыбалды проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Отметим, что представителей СМИ допустили в зал суда, однако им запретили снимать подсудимых и их защитников.

На данный момент на заседании уже выступил потерпевший по делу.

Суд над Гульмирой Сатыбалды. Фото: NUR.KZ

Напомним, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Отмечалось, что Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Напомним, экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы – племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Гульмиру Сатыбалды задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказывал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года – и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.