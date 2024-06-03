Суд над Гульмирой Сатыбалды начался в Алматы
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В Алматы сегодня, 3 июня, началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды – ее обвиняют в числе прочего в вымогательстве в особо крупном размере, передает NUR.KZ.
Суд над Гульмирой Сатыбалды проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.
Отметим, что представителей СМИ допустили в зал суда, однако им запретили снимать подсудимых и их защитников.
На данный момент на заседании уже выступил потерпевший по делу.
Напомним, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Отмечалось, что Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.
Дело Гульмиры Сатыбалды
Напомним, экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы – племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Гульмиру Сатыбалды задержали в марте 2022 года.
В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.
До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.
Обвинитель подробно рассказывал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.
В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.
В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.
Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.
Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.
4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.
30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.
Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года – и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111286-sud-nad-gulmiroy-satybaldy-nachalsya-v-almaty/