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Задержан бывший замначальника полиции Алматы

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Задержан бывший замначальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков по делу о пытках во время январских событий, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

В ведомстве напомнили, что Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприемника в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области.

"В рамках расследуемого уголовного дела, 28 мая 2024 года в порядке статьи 128 УПК задержан бывший заместитель начальника Департамента полиции Алматы Абильбеков Б.", – говорится в сообщении.

При этом иные подробности данного дела разглашению не подлежат.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане?

Через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки. Самые масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.

Протесты и беспорядки наблюдались во многих городах Казахстана – в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других.

В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью, 7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу. В течение следующих нескольких дней силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.

По данным от 29 июня 2022 года, во время беспорядков в январе 2022 года в Казахстане погибло более 230 человек, в том числе 19 сотрудников правопорядка.

Пытки во время январских событий в Казахстане

В марте 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу Казахстана заявил, что власть признала применение пыток к задержанным после январских событий.

По его словам, "такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества".

В декабре в Генпрокуратуре высказались о пытках и других недозволенных методах следствия и дознания. Тогда сообщалось, что с 2023 года расследовать пытки в Казахстане будут исключительно прокуроры.

В январе 2023 года были осуждены полицейские по делу о пытках во время январских событий в Алматы. С того момента еще несколько раз сообщалось о вынесении подобных приговоров.

Например, в июле прошлого года Талдыкоргане суд вынес приговор полицейским по делу о пытках участника январских событий, повлекших по неосторожности его смерть.

А 19 марта 2024 года трех сотрудников полиции Алматы осудили за пытки в отношении задержанных во время январских событий казахстанцев. За день до этого еще четверым экс-полицейским вынесли приговор в Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108127-zaderzhan-byvshiy-zamnachalnika-policii-almaty/

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