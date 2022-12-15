Расследовать пытки в Казахстане с 2023 года будут исключительно прокуроры

Берик Асылов и Марат Ахметжанов. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета, на котором была обсуждена эффективность противодействия пыткам и другим недозволенным методам следствия и дознания, передает официальный сайт Генпрокуратуры.

Как заявили в Генпрокуратуре, уже приняты необходимые правовые меры по предупреждению пыток.

Так, ужесточено наказание по статье Уголовного кодекса о пытках. Кроме того, с 2023 года расследовать пытки будут исключительно прокуроры.

По данным ведомства, в местах лишения свободы продолжается установка терминалов для подачи обращений осужденными. Внедряется сплошное видеонаблюдение в колониях, следственных изоляторах и служебных помещениях органов уголовного преследования.

"В настоящее время разработан проект совместного приказа по противодействию пыткам, основной задачей которого является предупреждение недозволенных методов с момента задержания и доставления гражданина в органы уголовного преследования", – говорится в сообщении.

Кроме того, вводится запрет на ведение переговоров, бесед, опросов с лицом, у которого отсутствует процессуальный статус.

Во время заседания генеральный прокурор также обратил внимание на системные проблемы, причины и условия совершения пыток, а также необходимости их устранения во взаимодействии со всеми правоохранительными и государственными органами.

Берик Асылов поручил МВД провести ревизию внутренних нормативных актов, дающих основания для произвольных задержаний и привести их в соответствие с международными требованиями.

"Отмечена необходимость строгого исполнения статьи 80 закона "О правоохранительной службе", согласно которой руководители, чьи сотрудники совершили пытки или систематически нарушали конституционные права граждан, подлежат увольнению", – добавили в ведомстве.

В завершение Берик Асылов потребовал от прокуроров областей установить взаимодействие с вновь образованными региональными представителями уполномоченного по правам человека, правозащитными организациями и адвокатским сообществом.

Ранее мы писали, что глава Антикоррупционной службы Олжас Бектенов высказался о пытках в отношении задержанных в ходе январских событий. Он сообщил, что в Антикоррупционную службу из прокуратуры и МВД поступило всего 125 уголовных дел, по 109 из них ведомство начало досудебные расследования. В общей сложности Антикор расследует 234 уголовных дела по январским событиям.

Президент Касым-Жомарт Токаев также заявил, что власть признала применение пыток к задержанным после январских событий. Он отметил, что такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества.

А в октябре четверым сотрудникам ДУИС вынесли приговор за пытки над заключенными в ЗКО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001757-rassledovat-pytki-v-kazahstane-s-2023-budut-isklyuchitelno-prokurory/