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Четырех экс-полицейских осудили по делу о пытках во время январских событий

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Решетка с замком и полицейский
Решетка. Иллюстративное фото: pexels.com

Четырех бывших сотрудников полиции осудили по делу о пытках во время январских событий. Сообщается о семи пострадавших в результате незаконных действий, пишет NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жетiсу.

18 марта в суде Талдыкоргана вынесли приговор в отношении четырех бывших сотрудников полиции по фактам пыток в ходе январских событий (статья 146 УК РК).

"Гособвинителями доказано, что в период с 5 по 16 января 2022 года в здании департамента полиции Алматинской области виновные лица совершали запрещенные методы следствия, сопровождавшиеся физическим насилием.

В результате противоправных действий семи потерпевшим причинены телесные повреждения различной степени", – говорится на официальном сайте прокуратуры области Жетiсу.

В итоге трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 4 до 6 лет, один из них осужден к мере наказания, не связанной с лишением свободы. Кроме того, суд лишил их специальных званий и права работать на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане?

Через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки. Самые масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.

Протесты и беспорядки проходили во многих городах Казахстана – в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других. В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью, 7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу. В течение следующих нескольких дней силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.

По данным от 29 июня, во время беспорядков в январе 2022 года в Казахстане погибло более 230 человек, в том числе 19 сотрудников правопорядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070387-chetyreh-eks-politseyskih-osudili-po-delu-o-pytkah-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/

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