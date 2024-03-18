Четырех экс-полицейских осудили по делу о пытках во время январских событий
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Четырех бывших сотрудников полиции осудили по делу о пытках во время январских событий. Сообщается о семи пострадавших в результате незаконных действий, пишет NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жетiсу.
18 марта в суде Талдыкоргана вынесли приговор в отношении четырех бывших сотрудников полиции по фактам пыток в ходе январских событий (статья 146 УК РК).
"Гособвинителями доказано, что в период с 5 по 16 января 2022 года в здании департамента полиции Алматинской области виновные лица совершали запрещенные методы следствия, сопровождавшиеся физическим насилием.
В результате противоправных действий семи потерпевшим причинены телесные повреждения различной степени", – говорится на официальном сайте прокуратуры области Жетiсу.
В итоге трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 4 до 6 лет, один из них осужден к мере наказания, не связанной с лишением свободы. Кроме того, суд лишил их специальных званий и права работать на госслужбе.
Приговор не вступил в законную силу.
Что произошло в январе 2022 года в Казахстане?
Через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки. Самые масштабные действия развернулись в Алматы.
В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.
Протесты и беспорядки проходили во многих городах Казахстана – в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других. В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.
6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью, 7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу. В течение следующих нескольких дней силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.
По данным от 29 июня, во время беспорядков в январе 2022 года в Казахстане погибло более 230 человек, в том числе 19 сотрудников правопорядка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070387-chetyreh-eks-politseyskih-osudili-po-delu-o-pytkah-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/