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Трех полицейских осудили в Алматы за пытки задержанных во время январских событий

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Январские события
Январские события. Архивное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Трех сотрудников полиции Алматы осудили за пытки в отношении задержанных во время январских событий казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы, 19 марта в суде Алмалинского района Алматы огласили приговор в отношении трех сотрудников полиции по фактам пыток в период январских событий (статья 146 УК).

Уголовное дело расследовалось спецпрокурорами Алматы.

"Прокурорами доказано, что 9 января 2022 года в управлении полиции Алмалинского района виновными полицейскими в отношении трех доставленных граждан применены пытки.

В результате противоправных действий трем потерпевшим причинены физические страдания", - говорится в заявлении прокуроров.

Приговором суда троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением специальных званий и права работать на госслужбе.

Указанные лица взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, вчера в суде Талдыкоргана осудили четырех бывших сотрудников полиции по делу о пытках во время январских событий. Сообщалось о семи пострадавших в результате незаконных действий.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане?

Через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки. Самые масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.

Протесты и беспорядки наблюдались во многих городах Казахстана – в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других. В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью, 7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу. В течение следующих нескольких дней силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.

По данным от 29 июня 2022 года, во время беспорядков в январе 2022 года в Казахстане погибло более 230 человек, в том числе 19 сотрудников правопорядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070972-politseyskih-almaty-osudili-na-tri-goda-za-pytki-zaderzhannyh-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/

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