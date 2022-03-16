Токаев признал факты пыток в отношении задержанных после январских событий

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с обращением к народу Казахстана заявил, что власть признала применение пыток к задержанным после январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества.

Они не приемлемы и для нас. Как только появились первые сообщения о данных случаях, мною было дано поручение тщательно расследовать их.

В работу практически с первых дней включилась уполномоченный по правам человека. Группа правозащитников, члены национального совета общественного доверия беспрепятственно посещали изоляторы, знакомились с условиями содержания участников январских событий, рассматривали их жалобы", - заявил Токаев.

Президент заявил, что к каждой жалобе подходили индивидуально – в итоге удалось снизить риски неправомерных приговоров.

Токаев поблагодарил общественников и юристов за активную позицию и профессионализм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960969-tokaev-o-pytkah-oni-ne-priemlemy-dlya-nas/