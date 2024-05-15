Гульмиру Сатыбалды попросили этапировать в Алматы, а сам суд – сделать закрытым

Гульмиру Сатыбалды попросили этапировать в Алматы для проведения судебного процесса по делу о незаконном лишении свободы, самоуправстве и вымогательстве, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейчас она находится в СИЗО Астаны. Защитник Сатыбалды Асемгуль Даниалова озвучила во время предварительного слушания ходатайство о том, чтобы провести суд онлайн, так как подсудимая находится в Астане, ее дочь, которая является общественным защитником, - в Шымкенте, а само дело проводится в Алматы.

Кроме того, адвокат заявила, что этапировать Сатыбалды в Алматы сложно, в том числе, из-за ряда диагнозов, имеющихся у обвиняемой. Даниалова сообщила, что вывозить ее подзащитную нецелесообразно, так как у нее ухудшилось самочувствие.

Также адвокат попросила провести суд в закрытом режиме, "поскольку данное дело вызвало широкий общественный резонанс и подзащитная беспокоится за безопасность близких". Защитник попросила о запрете снимать подсудимую.

Кроме того, адвокаты второго подсудимого Батыршаева тоже выступили против присутствия СМИ на процессе.

Адвокат потерпевшего Рашид Тенизбаев заявил, что, напротив, считает, что процесс должен быть открытым и с участием СМИ, однако высказался против его проведения онлайн. Также Тенизбаев попросил этапировать Сатыбалды в Алматы.

С ним солидарен прокурор, который тоже заявил о необходимости этапировать подсудимых в СМУС. Он отметил, что не видит оснований для ведения процесса в закрытом режиме и без участия СМИ.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленным ходатайствам. Результаты рассмотрения ходатайств будут озвучены завтра, 16 мая, в 11:00.

Сегодня, напомним, состоялось предварительное судебное слушание по делу Гульмиры Сатыбалды.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы - племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года - и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.