Как родственники Салтанат отреагировали на приговор Куандыку Бишимбаеву (фото)

Пресс-служба Верховного суда запечатлела реакцию в зале суда на приговор в отношении Куандыка Бишимбаева, которого признали виновным в убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что только у фотографа суда была возможность снять кадры с данного ракурса, поскольку СМИ находились позади всех участников - на фото реакция семьи и адвокатов Салтанат Нукеновой на приговор суда.

Адвокаты. Фото: t.me/Jogargy_sot

Осужденный Бишимбаев и Байжанов слушали приговор суда, опустив головы и не отрывая взгляда от пола. Бишимбаев почти никак не отреагировал на свой срок, Байжанов же, кажется, удивился наказанию.

Бишимбаев и Байжанов: t.me/Jogargy_sot

Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

Напомним, что после приговора он спросил, за что ему дали 4 года.

Жена Байжанова расплакалась. Адвокаты подсудимых не выражали эмоций, лишь напряженно слушая речь судьи.

Жена Бахытжана Байжанова (в маске). Фото: t.me/Jogargy_sot

Мать Бишимбаева сдерживала эмоции, но, услышав решение суда, также заплакала.

Мать Куандыка Бишимбаева: t.me/Jogargy_sot

После оглашения приговора адвокат Жанна Уразбахова обнялась с братом и мамой Салтанат, которая также не могла сдержать слез.

Мать Салтанат Нукеновой. Фото: t.me/Jogargy_sot

Айтбек Амангельды и Жанна Уразбахова. Фото: t.me/Jogargy_sot

Согласно приговору, вынесенному сегодня, Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, его брата Бахытжана Байжанова - на 4 года лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Приговор Бишимбаеву прокомментировал брат Нукеновой Айтбек Амангельды. Судья Айжан Кульбаева объяснила, почему экс-министру нацэкономики дали такой срок.

Также сегодня в суде сняли арест с имущества Бишимбаева.

Напомним, что на процессе утром были озвучены вопросы, на которые должны были ответить присяжные заседатели. После этого отец Нукеновой заявил, что посчитает приговор несправедливым, если Бишимбаеву не дадут пожизненное.

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Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция велась в онлайн-режиме, СМИ запрещали показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.