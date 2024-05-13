Суд над Бишимбаевым: озвучены вопросы, на которые должны ответить присяжные

В суде озвучили вопросы, на которые должны будут ответить присяжные заседатели для вынесения вердикта Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья Айжан Кульбаева озвучила вопросы, которые предлагаются присяжным заседателям:

доказано ли, что имело место деяние, а именно - "9 ноября 2023 года, примерно после обеда в ресторане BAU Нукенова скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся острой субдуральной гематомой в правой лобно-височной, правой теменной затылочной области, левой теменной затылочной области с последующим развитием дислокации в большое затылочное отверстие, что обусловило нарушение, а затем - и прекращение функций центральной нервной системы, остановку сердечной деятельности и дыхания, что явилось непосредственной причиной наступления смерти"; доказано ли, что потерпевшей Нукеновой сознательно, преднамеренно причинена смерть путем нанесения целенаправленных многочисленных ударов в область головы; доказано ли, что деяние совершил Бишимбаев; виновен ли Бишимбаев; доказано ли, что Бишимбаев лишил Нукенову жизни сознательно, причиняя ей физические и нравственные мучения, сильные и продолжительные страдания, причиняя большое количество физических страданий, лишая Нукенову воды, сна, унижая и измываясь над ней; доказано ли, что потерпевшей Нукеновой сознательно нанесены удары в голову, которые причинили тяжкий вред здоровью, повлекшей по легкомысленности и небрежности смерть потерпевшей; доказано ли, что это совершил Бишимбаев и виновен ли он.

Также были озвучены вопросы в отношении Байжанова:

доказано ли, что имело место деяние, а именно - "9 ноября 2023 года в ресторане BAU приняты меры для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления: препятствовали сотруднику государственного органа пройти в ресторан, перекрыли вход в VIP-кабинку, закрыли ресторан, распустили сотрудников ресторана, удалили записи камер видеонаблюдения, отключили видеокамеру в ресторане, перевезли телефон Нукеновой в другое место и несколько раз приносили женскую одежду в ресторан"; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Байжанов; виновен ли подсудимый Байжанов в совершении этого деяния.

"Эти вопросы предложены перед коллегией присяжных заседателей в совещательной комнате. Сейчас судья и десять основных присяжных заседателей удаляются в совещательную комнату для вынесения решения по делу. Запасной присяжный заседатель проходит вместе с судебным приставом в отдельное помещение. О времени оглашения решения суда будет сообщено дополнительно", - сообщила судья Айжан Кульбаева.

После оглашения вопросов присяжные удалились в совещательную комнату.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его обвиняют в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Ранее на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.