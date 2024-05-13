Бишимбаев сможет подать на УДО только в 2040 году

На пресс-конференции сегодня после оглашения приговора судья-координатор по взаимодействию со СМИ разъяснила, когда Куандык Бишимбаев сможет подать на УДО, передает корреспондент NUR.KZ.

"По особо тяжкому преступлению, за совершение которого сейчас осужден Бишимбаев, срок, когда у него возникает право на подачу такого ходатайства (на условно-досрочное освобождение - прим. ред.) - это после 2/3 наказания, это где-то 2039-2040 годы", - заявила судья-координатор Алма Есымова.

Она добавила, что мнение потерпевшего учитывается при рассмотрении такого ходатайства.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция велась в онлайн-режиме, СМИ запрещали показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.