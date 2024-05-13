В Генпрокуратуре прокомментировали процесс по делу Бишимбаева
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В Генрокуратуре прокомментировали процесс по делу Куандыка Бишимбаева. Судом приняты все предусмотренные законом меры для полного и объективного исследования обстоятельств, отметили в ведомстве.
"Государственные обвинители удовлетворены ходом процесса, отмечая, что суд проходил публично и открыто, на глазах всей страны, что позволило многим гражданам страны вживую увидеть как происходит судебный процесс по уголовному делу", - говорится в сообщении.
Кроме того, было отмечено, что судом приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела, в том числе, обеспечены состязательность и равноправие сторон процесса.
Отметим, что сегодня Бишимбаев был осужден к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Согласно разъяснениям суда, итоговый приговор формировался с учетом ряда обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность.
Байжанову назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. После оглашения приговора Байжанов обратился к судье с вопросом.
"За что 4 года мне?", - спросил он.
Судья Кульбаева ответила, что так решил суд вместе с присяжными заседателями.
"Ладно. Невинного человека осудили", - возразил Байжанов.
После оглашения приговора в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова по делу об убийстве Салтанат Нукеновой судья разъяснила вердикт суда с участием присяжных.
Также суд подробно разъяснил, по каким статьям осудили Бишимбаева и Байжанова, а также как был решен вопрос о размере наказания фигурантам дела.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099834-v-genprokurature-prokommentirovali-process-po-delu-bishimbaeva/