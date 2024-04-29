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Брата Салтанат Нукеновой спросили, могут ли пересмотреть обвинительный акт в отношении Бишимбаева

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Айтбек Амангельды
Айтбек Амангельды. Фото: t.me/Jogargy_sot

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды сегодня в кулуарах суда ответил, могут ли, по его мнению, пересмотреть обвинительный акт в отношении Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Айтбек Амангельды, он не ожидает, что обвинительный акт в отношении Бишимбаева могут пересмотреть, вслед за Байжановым.

"Я не ожидал, и не сказал бы, что этого хотел. Основной обвинительный акт в отношении главного подсудимого полностью составлен, полностью охватывает все деяния и весь период времени.

Поэтому необходимости в изменении обвинительного акта касательно главного подсудимого я не вижу. И адвокаты вроде тоже считают, что обвинительный акт в полном составе доказан и охватывает все деяния, которые в суде были озвучены", – заявил он.

Отметим, что вопрос этот был вызван сегодняшним ходатайством прокурора об изменении обвинения в отношении Байханова – своим мнением по этому вопросу Айтбек Амангельды также поделился с журналистами.

Напомним, сегодня должны были начаться прения сторон по делу Куандыка Бишимбаева, однако утренняя часть заседания продлилась всего несколько минут – конвой не привез подсудимых. Тогда судья отложила заседание до 14:30.

При этом после обеда прокурор заявил, что сторона гособвинения просит возобновить судебное следствие в части квалификации в отношении Байжанова.

В итоге судья приняла решение отложить рассмотрение дела на 3 дня – об этом попросили защитники Байжанова, так как прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

Участие Бахытжана Байжанова в деле Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова – родственника обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

По словам Бишимбаева, в день смерти Салтанат Нукеновой он звонил Бахытжану Байжанову, затем Байжанов приехал в ресторан, где следил за "спящей" Салтанат. Позже он вызвал скорую.

Сам Байжанов в своих показаниях попросил прощения за свои действия и рассказал, почему не вмешался в происходящее.

"Я уже давно знал о том, что они постоянно ссорятся, и что Бишимбаев поднимает руку на Салтанат. Привык к этому настолько, что это даже не вызывало у меня удивления. Мне по-человечески было жаль, но мой казахский менталитет, казахское воспитание и мой скромный характер не позволяли мне указывать и давать советы Бишимбаеву", – говорил он.

Кроме того, в суде Бахытжан Байжанов заявлял о давлении, которое, с его слов, на него оказывали в СИЗО. Байжанов тогда отметил, что эти встречи проходили там, где, как он отметил, "есть камеры и там все записи, можно все это восстановить".

"Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры. Я пошел к нему - и рядом Бишимбаев стоит: он хотел встречу организовать. Я сразу развернулся, ушел. Администрации сказал, чтобы больше не подходил ко мне, потому что я и адвокаты не просили.

Но он все равно 2-3 раза приходил и всегда пытался поставить (настроить – прим. ред.) меня против семьи Салтанат. Бауржан Мусин – не знаю кто он. Все говорят, что он общественник", – говорил подсудимый.

После в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили о проверке после слов, сказанных подсудимым Байжановым.

Однако позже судья заявила, что прокуратура не подтвердила факт давления Бишимбаева на Байжанова.

"Судом было вынесено постановление о проверке доводов Байжанова. В связи с этим поступил ответ от прокуратуры города Астаны, где указано, что доводы Байжанова не нашли своего подтверждения", – сообщила судья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093099-brata-saltanat-nukenovoy-sprosili-mogut-li-po-ego-mneniyu-izmenit-obvinenie-bishimbaeva/

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