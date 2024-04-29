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"Аккредитацию не получали": МИД — об участии Собчак и Грейс в суде по делу Бишимбаева

Опубликовано:

Ксения Собчак на суде (в темных очках)
Ксения Собчак на суде (в темных очках). Скриншот: youtube.com/@SupcourtRK

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге высказался о присутствии российских журналистов и блогеров в суде по делу Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, получали ли Ксения Собчак и Наталья Грейс аккредитацию в МИД РК, чтобы принять участие в суде по делу Бишимбаева.

"Ни первая, ни вторая не получали аккредитацию", - заявил Айбек Смадияров.

Напомним, 22 апреля в суде по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, принимала участие российская журналистка Ксения Собчак.

В тот день представителям СМИ вновь разрешили присутствовать в зале суда. При этом 10 апреля журналистам запретили освещать процесс из зала суда, так как до этого в соцсетях появились фото и видео присяжных заседателей.

Позже Ксения Собчак объяснила свое присутствие в зале суда по делу Бишимбаева.

Также журналистка поделилась впечатления о поездке в Казахстан и отметила, что дело об убийстве Салтанат Нукеновой может оказать большое влияние на казахстанское общество.

Кроме того, в Астану ради освещения дела Бишимбаева прилетела российская блогерша Наталья Грейс. О ее участие в суде на своей странице в Instagram подробно рассказал брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, который проходит потерпевшим по данному делу.

Сегодня в Астане должны были начаться прения по делу Куандыка Бишимбаева и его двоюродного брата Бахытжана Байжанова, однако утренняя часть заседания продлилась всего несколько минут – конвой не привез подсудимых. Тогда судья отложила заседание до 14:30.

После обеда сторона обвинения заявила, что с Байжанова решили "снять" одну из статей УК РК – прокурор ходатайствовал о том, чтобы убрать из обвинения статью 434 УК РК, то есть недонесение о преступлении.

Защитник Байжанова попросил время на изучение нового обвинительного акта. Заседание было перенесено на 10:00 2 марта.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым начался 27 марта. Экс-министр, обвиняемый в убийстве жены, несколько раз озвучивал, что не признает своей вины. Даже после того, как в суд продемонстрировали жуткие видео с его телефона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093102-akkreditaciyu-ne-poluchali-mid-rk-ob-uchastii-sobchak-i-greys-v-sude-po-delu-bishimbaeva/

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