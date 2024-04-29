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Брат Нукеновой прокомментировал пересмотр обвинительного акта в отношении Байжанова

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Бахытжан Байжанов
Бахытжан Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

Брат Салтанат Нукеновой Айтым Амангелды высказался по пересмотру обвинительного акта в отношении Бакытжана Байжанова – второго подсудимого в деле экс-министра Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Айтыма Амангелды, что он думает относительно того, что прокуратура отказалась от одного обвинения в отношении Байжанова.

"В части изменения статьей в обвинительном акте, точнее исключения одной из статей — это было ожидаемо, потому что одна статья исключает другую: невозможно одновременно и не сообщать, и заниматься укрывательством, помогать в сокрытии. Поэтому, это был только вопрос времени и в этом нет ничего такого", — заявил он.

Он предположил, что к такому шагу надзорный орган пришел с учетом всех материалов.

"Мы в рамках главного судебного разбирательства выявили новые факты, новые видеозаписи и прочие данные, дополнительные показания свидетелей. И, исходя из этого, думаю, прокуратура просто правильно сделала — отреагировала. Это изначально было понятно", — резюмировал Айтым Амангелды.

Напомним, сегодня по делу Куандыка Бишимбаева должны были начаться прения сторон, однако утренняя часть заседания продлилась всего несколько минут – конвой не привез подсудимых. Судья отложила заседание до 14:30.

Уже после обеда на продолжившемся заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова прокурор выступил с ходатайством об изменении обвинения в отношении второго подсудимого.

В итоге судья приняла решение отложить рассмотрение дела на 3 дня – об этом попросили защитники Байжанова, так как прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

Позже также стало известно, что именно изменилось в обвинительном акте в отношении Байжанова.

Участие Бахытжана Байжанова в деле Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова – родственника обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

По словам Бишимбаева, в день смерти Салтанат Нукеновой он звонил Бахытжану Байжанову, затем Байжанов приехал в ресторан, где следил за "спящей" Салтанат. Позже он вызвал скорую.

Сам Байжанов в своих показаниях попросил прощения за свои действия и рассказал, почему не вмешался в происходящее.

"Я уже давно знал, что они постоянно ссорятся, и что Бишимбаев поднимает руку на Салтанат. Привык к этому настолько, что это даже не вызывало у меня удивления. Мне по-человечески было жаль, но мой казахский менталитет, казахское воспитание и мой скромный характер не позволяли мне указывать и давать советы Бишимбаеву", – говорил он.

Кроме того, в суде Бахытжан Байжанов заявлял о давлении, которое, с его слов, на него оказывали в СИЗО. Байжанов тогда отметил, что эти встречи проходили там, где, как он отметил, "есть камеры и там все записи, можно все это восстановить".

"Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры. Я пошел к нему - и рядом Бишимбаев стоит: он хотел встречу организовать. Я сразу развернулся, ушел. Администрации сказал, чтобы больше не подходил ко мне, потому что я и адвокаты не просили.

Но он все равно 2-3 раза приходил и всегда пытался поставить (настроить – прим. ред.) меня против семьи Салтанат. Бауржан Мусин – не знаю кто он. Все говорят, что он общественник", – говорил подсудимый.

После в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили о проверке после слов, сказанных подсудимым Байжановым.

Однако позже судья заявила, что прокуратура не подтвердила факт давления Бишимбаева на Байжанова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093078-brat-nukenovoy-prokommentiroval-peresmotr-obvinitelnogo-akta-v-otnoshenii-bayzhanova/

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