Суд по делу Куандыка Бишимбаева: трансляция заседания

В Астане продолжается судебное заседание по делу о гибели Салтанат Нукеновой – в убийстве с особой жестокостью и истязании обвиняется экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев, передает NUR.KZ.

Прямая трансляция слушания ведется на официальном YouTube-канале Верховного суда РК. Вторая часть заседания сегодня начнется в 14:30.

Напомним, что сегодня в первой половине дня суд продолжил исследовать телефон Куандыка Бишимбаева. Судья зачитала скриншоты его переписки с погибшей Салтанат Нукеновой, а также переписку с другой женщиной.

Также была озвучена информация о его звонках 9 ноября 2023 года – в день смерти Нукеновой.

Запись первой части трансляции судебного заседания от 23 апреля 2023 года можно найти здесь.

Кроме того, сегодня мы писали об интервью, которое дала бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман. Женщина рассказала о браке с экс-министром, их знакомстве и расставании.

При этом вчера судья, исследуя телефон Бишимбаева, включила видеофайлы, датированные 9 ноября. На кадрах слышно, как мужчина, голосом, похожим на голос Бишимбаева, требует от Салтанат признаться в интимной связи с другим мужчиной. Девушке приходится поклясться "будущими детьми". На одном из видеофайлов слышны шорохи и непонятные шумы.

Видеоролик шокировал адвокатов потерпевшей стороны и довел до слез ее брата – Айтбека Амангельды. Большую часть времени просмотра файлов Айтбек просидел в слезах, закрывая руками рот.

Бишимбаев признался, что сам снимал это видео, и заявил, что таким образом хотел унизить Салтанат. При этом даже после просмотра ролика Бишимбаев не стал признавать свою вину в убийстве с особой жестокостью.

Добавим также, что вчера на заседании суда неожиданно появилась российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила, почему пришла на суд.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.