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Суд над бывшим министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

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Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев в суде. Фото: t.me/Jogargy_sot

Суд над бывшим министром Куандыком Бишимбаевым продолжается в Астане. На предыдущем заседании был исследован телефон экс-министра, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-формате на YouTube-канале Верховного суда РК. Оно начнется в 10:00.

Напомним, вчера на заседание суда вновь допустили представителей СМИ - они были удалены из зала еще 10 апреля, после того как один из телеканалов обнародовал лица присяжных заседателей.

Кроме того, вчера подсудимый Бишимбаев все-таки дал пароль от своего телефона судье - на прошлой неделе он отказался это делать, заявив, что якобы важные данные на его телефоне могут быть утрачены.

Судья сама исследовала телефон и включила видеофайлы, датированные 9 ноября - днем убийства Салтанат Нукеновой. На кадрах слышно, как мужчина, голосом, похожим на голос Бишимбаева, требует от Салтанат признаться в интимной связи с другим мужчиной. Девушке приходится поклясться "будущими детьми". На одном из видеофайлов слышны шорохи и непонятные шумы.

Видеоролик шокировал адвокатов потерпевшей стороны и довел до слез ее брата - Айтбека Амангельды. Большую часть времени просмотра файлов Айтбек просидел в слезах, закрывая руками рот.

Бишимбаев признался, что сам снимал это видео, и заявил, что таким образом хотел унизить Салтанат. При этом даже после просмотра ролика Бишимбаев не стал признавать свою вину в убийстве с особой жестокостью.

Добавим также, что вчера на заседании суда неожиданно появилась российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила, почему пришла на суд.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089367-sud-nad-byvshim-ministrom-kuandykom-bishimbaevym-onlayn-translyatsiya/

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