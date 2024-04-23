"Капкан захлопывается очень медленно": экс-супруга Бишимбаева – о жизни с ним в браке

Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман в подкасте на YouTube-канале "Умные люди с Асель Кожаковой" рассказала о знакомстве и совместной жизни с экс-министром, передает NUR.KZ.

Подкаст Назым Кахарман начала с истории знакомства с Куандыком Бишимбаевым. По ее рассказу, это произошло в Алматы, когда Кахарман работала в национальном инновационном фонде, а Бишимбаев - в центре стратегических исследований при Минэкономики. И, так как организации были дочерними организациями министерства, корпоративы зачастую проводились совместные. На одном из таких и произошло знакомство.

"В первый раз летом познакомились, когда корпоративная вечеринка была. Тогда ничего особенного не произошло. Как коллеги познакомились. На следующую вечеринку, на Новый год, все и началось.

Сейчас он, конечно, после суда и своих поступков, кажется для людей антипривлекательным. Но на тот момент он был молод, очень эрудированный был, очень убедительно говорил, перспективный, симпатичный. И очень, кстати, харизматичный. Все вкупе и привлекло", - делится Кахарман первыми впечатлениями о Бишимбаеве.

Первые 2-3 года совместной жизни, по словам экс-супруги Бишимбаева, были как и у всех казахстанских семей - нормальные, с притирками. Но, по словам Кахарман, Бишимбаев всегда был "излишне эмоциональный".

"Он мог излишне переживать из-за неудачи какой-нибудь, был очень обидчивый, близко к сердцу принимал, не спал, переживал. Он всегда очень мало спит в целом", - отмечает Назым Кахарман.

Обиды и недопонимания у пары начались после рождения первенца.

"Когда родился первенец, тогда все началось. Он начал ревновать. Мы стали отдаляться, он где-то обижался. Потом появился второй ребенок. К тому моменту у него пошла карьера, и начались претензии с моей стороны касательно того, что не хватает времени на семью и детей. Тогда первые звоночки и пошли. Это через 5 лет совместной жизни", - вспоминает экс-супруга Бишимбаева.

Понимание, что пора разводиться, к Кахарман пришло, когда она ждала третьего ребенка.

"Это было не так, что ты выходишь за такого монстра и сразу соглашаешься… нет… капкан захлопывается очень медленно - у меня на это ушло лет 5. После рождения второго ребенка начали слетать маски потихоньку и у него, и у его родителей.

Начинался контроль. Ему было важно, чтобы, когда он приходит, ему уделялось время. Всегда разговор должен быть о нем. И к пятому году я поняла, что, по сути, я-то никого не интересую. Ну и к рождению 3 ребенка маски слетели окончательно.

В 31 год я считала, что как женщина не буду уже счастлива. Такое ощущение было внутри. Потому что, когда живешь с таким человеком, он потихоньку очень грамотно и интеллигентно объясняет, что ты никому не нужна", - рассказывает Назым Кахарман.

В своем интервью экс-супруга Бишимбаева даже попыталась охарактеризовать жизнь с ним.

"Это как жить с обезьяной с гранатой. Ты не знаешь, когда взорвет. То есть, это будет утром, потому что не зашила пуговицу на его любимой рубашке, потому что из 20 рубашек он захотел сегодня именно эту надеть. Из-за этого истерики, начинал орать.

Это постоянный напряг. И когда мы уже развелись, тогда понимаешь, что счастье в простых вещах", - говорит Кахарман.

Однако, подчеркивает экс-супруга Бишимбаева, таких "страшных кадров", как у погибшей Салтанат Нукеновой, в ее жизни не было.

"Но он был физически агрессивный. Всегда. За 14 лет я пыталась вспомнить, сколько раз. Но, наверное, раз 6-8 было. Было как: когда в тебя кидают тяжелые предметы, мог толкнуть. Потом все это переворачивалось так, что я сама упала, и сама там оказалась. За руку схватить мог, ударить что-то рядом - было. Такая физическая агрессия рассчитана на то, чтобы ты потом боялась. Но детей он не трогал", - рассказывает Назым Кахарман.

После того, как Куандык Бишимбаев отсидел в тюрьме почти 3 года и вернулся домой, пара прожила всего месяц.

"Когда он вышел, мы месяц прожили вместе. Человек вышел из тюрьмы с глубоким убеждением, что всегда прав. Абсолютно ничего не поменялось.

У нас случился скандал, последний. Это был самый серьезный: такая потасовка, после которой я решила, что это все. Я всегда была терпеливой… и тогда решила, что больше не хочу быть мудрой, терпеливой казахской женщиной.

Я ни о чем не жалею. У меня есть дети. У меня есть опыт. Да, он негативный, но именно это привело меня к тому, что я выбрала себя и нашла путь к себе", - подытожила Назым Кахарман.

Напомним, после очередного заседания суда в начале апреля экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман заявила, что на нее пытаются оказывать давление.

Также Назым Кахарман высказалась о его показаниях в суде и ответила на обвинения в угоне автомобиля.

Также экс-супруга Бишимбаева высказалась о его "завещании", озвученном в суде.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.